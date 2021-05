Consulta: Coraggio, ‘attori istituzionali prevengano conflitti’ (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – – “Più in generale, se non può che ribadirsi l’ormai costante richiamo alla leale collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle materie di interesse comune o in ambiti posti al crocevia di una pluralità di competenze, appare anche opportuno invitare tutti gli attori istituzionali a riflettere sulla necessità di apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020. “Che gran parte del contenzioso sia prevenibile – ha osservato il presidente della Consulta – lo dimostra il fatto che nei giudizi principali, nell’anno trascorso, è stato molto alto il numero delle decisioni di estinzione (25) o di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) – – “Più in generale, se non può che ribadirsi l’ormai costante richiamo alla leale collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle materie di interesse comune o in ambiti posti al crocevia di una pluralità di competenze, appare anche opportuno invitare tutti gli attoria riflettere sulla necessità di apprestare più efficaci meccanismi di prevenzione e risoluzione dei conflitti”. Lo ha dichiarato il presidente della Corte Costituzionale Giancarlo, durante la riunione straordinaria per la presentazione della relazione sugli indirizzi della Corte nel 2020. “Che gran parte del contenzioso sia prevenibile – ha osservato il presidente della– lo dimostra il fatto che nei giudizi principali, nell’anno trascorso, è stato molto alto il numero delle decisioni di estinzione (25) o di ...

