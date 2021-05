Comunali, Albertini: non sono Machiavelli. Verso passo indietro ma rifletto fino a sabato (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano - "La candidatura a sindaco a Milano ? Farò coincidere la chiusura definitiva della mia riflessione con il 15 maggio , sabato, che è l'anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Milano - "La candidatura a sindaco a Milano ? Farò coincidere la chiusura definitiva della mia riflessione con il 15 maggio ,, che è l'anniversario del mio primo giuramento da sindaco davanti ...

