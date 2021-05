Chi è Elisabetta Belloni prima donna a capo dei servizi segreti: carriera e vita privata (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabetta Belloni è stata nominata alla guida dei servizi segreti italiani dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La diplomatica è la prima donna a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della presidenza del Consiglio dei ministri. La scelta della Belloni segue quella di Franco Gabrielli e dei direttori delle agenzie operative: Giovanni Caravelli all’Aise e Mario Parente all’Aisi Scopriamo il suo ricco curriculum, vita privata e curiosità. Elisabetta Belloni è nata a Roma il 1º settembre del 1958. Diplomatica di professione, segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 5 maggio 2016 al 12 maggio 2021. Proprio ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 13 maggio 2021)è stata nominata alla guida deiitaliani dal presidente del Consiglio Mario Draghi. La diplomatica è ladel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della presidenza del Consiglio dei ministri. La scelta dellasegue quella di Franco Gabrielli e dei direttori delle agenzie operative: Giovanni Caravelli all’Aise e Mario Parente all’Aisi Scopriamo il suo ricco curriculum,e curiosità.è nata a Roma il 1º settembre del 1958. Diplomatica di professione, segretaria generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dal 5 maggio 2016 al 12 maggio 2021. Proprio ...

Advertising

GuardaChiCe : In questa puntata un approfondimento sul mondo della psicoterapia e sugli effetti della #pandemia sul nostro compor… - VirnaBalanzin : RT @fcolarieti: Chi è Elisabetta Belloni. La prima donna chiamata a guidare i Servizi segreti. E perché la sua nomina non piace ai 5S vicin… - fcolarieti : Chi è Elisabetta Belloni. La prima donna chiamata a guidare i Servizi segreti. E perché la sua nomina non piace ai… - TheItalianTimes : #Donne al vertice: 62 anni di età, lunga esperienza diplomatica e già a capo dell’unità di crisi della #Farnesina.… - Tanis68411118 : @Chiara71426294 Chi, io no, se Pier si fosse messo con Elisabetta, boh, io non lo avrei cagato, anzi quando gli sta… -