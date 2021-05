Cagliari | Pavoletti | «Ci avevano fatto il funerale Fiorentina | quale biscotto!»

(Di giovedì 13 maggio 2021) Leonardoparla della stagione del: ecco le dichiarazioni dell’attaccante anche sulla lotta salvezza Leonardosi racconta a “Ilin Diretta”. Le sue parole. UMORE RIBALTATO – «Ciil, non dico ingiustamente. Ce la siamo cercata ma nel momento critico ci sono due cose: o scappi e sfracelli la squadra o fai l’uomo, rimani e combatti. Noi abbiamo scelto di essere uomini, non più giocatori. Con la salvezza saremo fratelli per tutta la vita». COSA È SUCCESSO – «Col Verona l’avevamo preparata bene, si fece la partita giusta ma ci girava male. Dopo quella partita abbiamo capito che solo insieme avremmo potuto fare qualcosa. Anche nel caso di una retrocessione, tutti avremmoschifo, tutti saremmo ...

Formazioni: Cagliari: (4 - 4 - 1 - 1) Cragno; Zappa (dal 46' Carboni), Godin, Ceppitelli, Lykogiannis (dal 86' Cerri); Nandez, Marin (dal 69' Deiola), Duncan, Joao Pedro; Nainggolan; Pavoletti.

Leonardo Pavoletti parla della stagione del Cagliari: ecco le dichiarazioni dell'attaccante anche sulla lotta salvezza Leonardo Pavoletti si racconta a "Il Cagliari in Diretta". Le sue parole. UMORE RIBALTATO – «Ci siamo meritati il Cagliari, non dico ingiustamente. Ce la siamo cercata ma nel momento critico ci sono due cose: o scappi e sfracelli la squadra o fai l'uomo, rimani e combatti. Noi abbiamo scelto di essere uomini, non più giocatori. Con la salvezza saremo fratelli per tutta la vita».