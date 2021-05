Bitcoin, oggi crollo del valore: - 20%. Musk non li accetta come pagamento per la Tesla (Di giovedì 13 maggio 2021) Prima aveva contribuito a farli arrivare a record storici , ora li affossa. E' quanto è successo fra Elon Musk (patron di Tesla e uomo fra i più ricchi al mondo) e i Bitcoin , la criptovaluta più ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 13 maggio 2021) Prima aveva contribuito a farli arrivare a record storici , ora li affossa. E' quanto è successo fra Elon(patron die uomo fra i più ricchi al mondo) e i, la criptovaluta più ...

Advertising

tommasopriuli : RT @Dario_Donato: Elon Musk è un furbacchione. Prima annuncia che si potranno comprare Tesla coi Bitcoin, ne incamera un miliardo e mezzo e… - bperboris : La liquidità rimane la chiave nella gestione degli investimenti, perché oggi per esempio, con la liquidità si può c… - thatsimo_ : RT @Criv81: Ho sempre temuto che la PoW potesse essere usata dai detrattori di #Bitcoin come grimaldello per minarne l'autorevolezza, usand… - Elia32640149 : RT @Criv81: Ho sempre temuto che la PoW potesse essere usata dai detrattori di #Bitcoin come grimaldello per minarne l'autorevolezza, usand… - giacomopanozzo : RT @Criv81: Ho sempre temuto che la PoW potesse essere usata dai detrattori di #Bitcoin come grimaldello per minarne l'autorevolezza, usand… -