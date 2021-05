Aka7even parla per la prima volta della fine della storia con Martina

Leggi su novella2000

(Di giovedì 13 maggio 2021)suMiliddi Sabato sera su Canale 5 va in onda la finale di Amici 20, e come sappiamo a contendersi il titolo di vincitore ci sono ben 5 allievi:, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy. Proprio il cantante di Mi Manchi, che qualche ora fa ha vinto il disco di platino, come sappiamo L'articolo proviene da Novella 2000.