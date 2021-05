Aggiornamento WhatsApp a nuovi termini 2021, le funzioni negate dopo il 15 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad un passo dal 15 maggio, sono in molti ad essere ancora indecisi sull’Aggiornamento WhatsApp ai nuovi termini in vigore da questo 2021. dopo un primo approfondimento sulle nostre pagine in cui è stato chiarito come, da sabato prossimo, gli account di chi non si adeguerà alla nuova privacy rimarranno comunque attivi, c’è pure da dire che alcune specifiche funzioni saranno progressivamente cancellate e dunque non più utilizzabili. dopo il 15 maggio ma secondo tempi che potrebbero anche variare per quelli utenti che non acconsentiranno all’ultimo Aggiornamento WhatsApp, ad esempio, non sarà più possibile creare nuovi aggiornamenti di stato all’interno ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Ad un passo dal 15, sono in molti ad essere ancora indecisi sull’aiin vigore da questoun primo approfondimento sulle nostre pagine in cui è stato chiarito come, da sabato prossimo, gli account di chi non si adeguerà alla nuova privacy rimarranno comunque attivi, c’è pure da dire che alcune specifichesaranno progressivamente cancellate e dunque non più utilizzabili.il 15ma secondo tempi che potrebbero anche variare per quelli utenti che non acconsentiranno all’ultimo, ad esempio, non sarà più possibile creareaggiornamenti di stato all’interno ...

