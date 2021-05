Wisdom Amey è il più giovane esordiente di sempre in Serie A: 15 anni e 274 giorni (Di mercoledì 12 maggio 2021) E alla fine Sinisa Mihajlovic lo ha fatto esordire. Al 88' della sfida al Dall'Ara tra il suo Bologna e il Genoa il tecnico ha mandato in campo Wisdom Amey, terzino destro classe 2005, che diventa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 maggio 2021) E alla fine Sinisa Mihajlovic lo ha fatto esordire. Al 88' della sfida al Dall'Ara tra il suo Bologna e il Genoa il tecnico ha mandato in campo, terzino destro classe 2005, che diventa ...

