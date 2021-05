Uomini e Donne, Puntata di Oggi: L’Incoerenza Di Gemma! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma svela improvvisamente di provare un forte interesse per Aldo e addirittura cerca di non farlo uscire con Isabella. Massimiliano intanto sta per fare la sua scelta… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato quasi solo di Gemma. Quest’ultima ha avuto un piccolo scontro con Isabella e si è anche resa conto di essere interessata ad Aldo. Ecco che cosa è successo Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma cambia idea su Aldo! La Puntata si apre con Tina che ironizza sugli sguardi che continua a lanciarle Biagio. Secondo lei, quando ha fatto dei commenti molto negativi su di lui, Di Maro la fissa e le lancia degli ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 12 maggio 2021)di: Gemma svela improvvisamente di provare un forte interesse per Aldo e addirittura cerca di non farlo uscire con Isabella. Massimiliano intanto sta per fare la sua scelta… Nellaquotidiana disi è parlato quasi solo di Gemma. Quest’ultima ha avuto un piccolo scontro con Isabella e si è anche resa conto di essere interessata ad Aldo. Ecco che cosa è successodi: Gemma cambia idea su Aldo! Lasi apre con Tina che ironizza sugli sguardi che continua a lanciarle Biagio. Secondo lei, quando ha fatto dei commenti molto negativi su di lui, Di Maro la fissa e le lancia degli ...

Advertising

Pontifex_it : Lo Spirito chiama anche oggi uomini e donne perché si mettano in cammino per andare incontro ai tanti che attendono… - robertosaviano : Il ministro Lamorgese - in silenzio, senza indossare divise e senza clamore - ha completato l’opera di Minniti e… - MatteoRichetti : I costi che le donne devono sostenere per affrontare ogni mese il ciclo mestruale sono una disparità oggettiva, che… - MaurizioMessin5 : @SilBentivegna Buonasera Sil, la fedeltà esiste sia nelle donne che negli uomini, stessa cosa per l'infedeltà. - emilio05714955 : RT @IlPrimatoN: Uomini vestiti da donne minacciano donne -