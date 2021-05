Una fidejussione contro il capitalismo predatorio

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Negli scorsi giorni Contship SpA, appartenente al Gruppo Eurokai, con sede a Melzo (Mi), che è terminalista in vari porti del Mediterraneo, ha presentato la sua relazione di esercizio per l’anno 2020. I dati forniti sono indubbiamente positivi per l’azienda, essendosi evidenziato un utile netto pari a 27,6 milioni di euro. È vero, che esso è inferiore a quello del 2019 (65,8 milioni) ma in quel bilancio erano compresi anche 33,9 milioni dovuti alla cessione a Msc del 50% del Medcenter Container Teminale di Gioia Tauro, mentre andava anche considerato il passivo di circa 10 milioni per il ritiro di Contship dal Cagliari International Container. Queste voci non sono di sistema e se non si considerano si osserva che l’utile dell’azienda è rimasto stabile nel 2020, nonostante la crisi dovuta al Covid. Un quadro della situazione tutt’altro che critico, quindi. Tuttavia, già verso la fine ...