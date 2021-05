Un sindaco sardo vuole dare la cittadinanza onoraria a Mazzoleni (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ignazio Piras, sindaco di Dualchi, paese di 600 abitanti in provincia di Nuoro, ha promesso la cittadinanza onoraria per l’arbitro Var Paolo Mazzoleni finito nuovamente al centro dell’attenzione dopo la gara Benevento-Cagliari. Ecco le dichiarazioni riportate dall’Ansa dal primo cittadino sardo. “Motivazione? Finalmente un arbitro imparziale ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono”. Poi la promessa. “Alla fine del campionato saremo lieti di ospitare nel nostro Comune Mazzoleni come simbolo di un calcio pulito che fischia in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ignazio Piras,di Dualchi, paese di 600 abitanti in provincia di Nuoro, ha promesso laper l’arbitro Var Paolo Mazzoleni finito nuovamente al centro dell’attenzione dopo la gara Benevento-Cagliari. Ecco le dichiarazioni riportate dall’Ansa dal primo cittadino. “Motivazione? Finalmente un arbitro imparziale ha dimostrato grande coraggio, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all’arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare “le verità” di comodo che piacciono”. Poi la promessa. “Alla fine del campionato saremo lieti di ospitare nel nostro Comune Mazzoleni come simbolo di un calcio pulito che fischia in ...

