Trovata una bomba a mano sul terrazzo di un condominio a Latina Scalo: arrivano gli artificieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Una bomba a mano è stata rinvenuta questa mattina, 12 maggio, in un palazzo a Latina Scalo. L'ordigno, un residuato bellico tipo ananas, è stato ritrovato su un terrazzo condominiale. A fare la ... Leggi su latinatoday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Unaè stata rinvenuta questa mattina, 12 maggio, in un palazzo a. L'ordigno, un residuato bellico tipo ananas, è stato ritrovato su uncondominiale. A fare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Trovata una Milano, cadavere di una ragazza trovato in una zona di campagna: indagini in corso Sul posto sono arrivati i carabinieri , che ora dovranno identificare la giovane trovata morta e non sono ancora in grado di chiarire se si tratti di un omicidio o di una morte naturale. Dai primi ...

Donna trovata morta a Cosenza: casa a soqquadro, si pensa a un omicidio Cosenza, dramma nel tardo pomeriggio per quello che sembra un caso di omicidio in quanto la casa, teatro dei fatti, è stata trovata a soqquadro. Il cadavere di una donna , Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi a Cosenza. La donna aveva 68 anni. Secondo quanto si ...

Tentato omicidio Pilastro Bologna, i residenti: "Abbiamo paura". Trovata una pistola il Resto del Carlino Rudolf Hess nel tranello inglese. Attirato in Scozia da lettere false Documenti desecretati svelano i retroscena della fuga del gerarca nazista, che durante la guerra volò in Gran Bretagna perché i servizi segreti britannici lo avevano ingannato ...

Ingegnere di Cuneo, 44 anni, trovato morto nel vallone di Neraissa sopra Vinadio L’ingegnere Danilo Degioanni, 44 anni, di Cuneo, molto impegnato nel volontariato sportivo in valle Stura, è stato ritrovato morto ieri mattina nel vallone di Neraissa, sopra Vinadio. Vano l’intervent ...

