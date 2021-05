Toscana | meteo | mareggiate sull’Arcipelago | codice giallo fino alle 24 del 13 maggio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il bollettino emesso dalla Sala operativa conferma per mercoledì 12e per giovedì 13 lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costaL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Toscana meteo

Il codice giallo per mareggiate sull'Arcipelago prosegue fino a mezzanotte di giovedì 13 maggio. Il bollettino emesso dalla Sala Operativa della Protezione civile regionale conferma per mercoledì 12 maggio e per giovedì 13 lo stato di vigilanza su tutte le isole al largo della costa. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione "Allerta" del sito della Regione, all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.