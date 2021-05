This Is Us 6 sarà l'ultima stagione della serie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il creatore della serie, Dan Fogelman, ha confermato che This Is Us 6 concluderà la storia della famiglia Pearson. , come ha confermato il creatore del progetto ribadendo che si rispetteranno i piani originali che erano stati proposti alla NBC. Fin dalla prima stagione lo sceneggiatore e produttore ha infatti rivelato di aver ideato la narrazione per concludersi dopo sei stagioni. Dan Fogelman, rispondendo a una domanda relativa a potenziali modifiche dei suoi progetti dopo quanto accaduto con la quarta stagione, ha dichiarato che non ha cambiato idea per quanto riguarda la struttura di This Is Us: " La serie si concluderà con la sesta, è quello il momento in cui … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il creatore, Dan Fogelman, ha confermato cheIs Us 6 concluderà la storiafamiglia Pearson. , come ha confermato il creatore del progetto ribadendo che si rispetteranno i piani originali che erano stati proposti alla NBC. Fin dalla primalo sceneggiatore e produttore ha infatti rivelato di aver ideato la narrazione per concludersi dopo sei stagioni. Dan Fogelman, rispondendo a una domanda relativa a potenziali modifiche dei suoi progetti dopo quanto accaduto con la quarta, ha dichiarato che non ha cambiato idea per quanto riguarda la struttura diIs Us: " Lasi concluderà con la sesta, è quello il momento in cui …

