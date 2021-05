«The Green Knight»: uscita, trailer, cast e trama del fantasy cavalleresco in cui non vediamo l'ora di perderci (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aspettiamo The Green Knight da oltre un anno e, finalmente, il fantasy epico di David Lowery è in arrivo ufficialmente. Il titolo, infatti, sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma è stato posticipato a causa della pandemia. Il posticipo ha contribuito a rendere ancora più intenso l’hype nei confronti di questa pellicola. The Green Knight, infatti, si basa su un poema cavalleresco poco noto appartenente al ciclo delle leggende arturiane. Ad aggiungere fascino, è il fatto che la regia sia opera di David Lowery, eclettico cineasta in grado di dividersi in produzioni molto eteregenee, spaziando da pellicole indipendenti (dall’horror sentimentale Storia di un fantasma a Old Man and the Gun con Robert Redford) a progetti fantasy, anche targati Disney (Il drago invisibile, il prossimo Peter and ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aspettiamo Theda oltre un anno e, finalmente, ilepico di David Lowery è in arrivo ufficialmente. Il titolo, infatti, sarebbe dovuto uscire nel 2020 ma è stato posticipato a causa della pandemia. Il posticipo ha contribuito a rendere ancora più intenso l’hype nei confronti di questa pellicola. The, infatti, si basa su un poema cavalleresco poco noto appartenente al ciclo delle leggende arturiane. Ad aggiungere fascino, è il fatto che la regia sia opera di David Lowery, eclettico cineasta in grado di dividersi in produzioni molto eteregenee, spaziando da pellicole indipendenti (dall’horror sentimentale Storia di un fantasma a Old Man and the Gun con Robert Redford) a progetti, anche targati Disney (Il drago invisibile, il prossimo Peter and ...

