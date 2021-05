Sottratti i dati personali di oltre 100 milioni di utenti Glovo. Sono già in vendita sul dark web (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nomi, numeri di telefono, password, riferimenti dei pagamenti: 160 GB di 100 milioni di utenti Glovo, corrieri compresi. I dati Sono stati Sottratti alla società di consegna di cibo a domicilio e ora Sono in vendita per 85.000 dollari sul dark web.... Leggi su dday (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nomi, numeri di telefono, password, riferimenti dei pagamenti: 160 GB di 100di, corrieri compresi. Istatialla società di consegna di cibo a domicilio e orainper 85.000 dollari sulweb....

Advertising

VelocitaSmodata : Sottratti i dati personali di oltre 100 milioni di utenti Glovo. Sono già in vendita sul dark web - Digital_Day : Sono inclusi nome e cognome, numero di telefono data di nascita, email e password cifrata, lo storico degli ordini… - Kaneki2354 : RT @ardasolutions: La crittografia serve per proteggere i dati trasmessi, evitando che possano essere alterati o sottratti sia per autentic… - ardasolutions : La crittografia serve per proteggere i dati trasmessi, evitando che possano essere alterati o sottratti sia per aut… -