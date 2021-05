Scala: scintille Muti - Chailly dopo il concerto di ieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) scintille la sera dell'11 maggio alla Scala fra l'ex direttore musicale del teatro Riccardo Muti, che ha concluso al Piermarini la mini tournée italiana con i Wiener Philharmoniker, e l'attuale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021)la sera dell'11 maggio allafra l'ex direttore musicale del teatro Riccardo, che ha concluso al Piermarini la mini tournée italiana con i Wiener Philharmoniker, e l'attuale ...

Advertising

infoitcultura : Scala, tra Riccardo Muti e Riccardo Chailly scintille in camerino dopo la doppia riapertura del teatro - janavel7 : Vogliono imitare la Compagnia del cigno? ?????? Scala, tra Riccardo Muti e Riccardo Chailly scintille in camerino dop… - KonstanzFI : Il teatro nel teatro... - LaPanceraRosa : Sono volati stracci ieri alla Scala, però che caduta di stile caro Muti...?? - RosannaVaroli : Scala, tra Riccardo Muti e Riccardo Chailly scintille in camerino dopo la doppia riapertura del teatro… -