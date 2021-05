Salernitana in Serie A, Kupisz attacca Balotelli: “Ma dove ca… stai? Vai a fare i playoff” (Di mercoledì 12 maggio 2021) La Salernitana festeggia la promozione in Serie A e alcune dichiarazioni stanno facendo il giro del web. Nell’euforia per il traguardo raggiunto, Tomasz Kupisz, centrocampista dei campani, si è espresso con toni particolarmente coloriti in una diretta Instagram già diventata virale. “Ma dove ca**o sta Balotelli? Vai a fare i playoff in Serie B, ma dove ca**o siamo oh?!” dice il calciatore, che prosegue: “Balotelli in SerieB, ma vaf*******“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lafesteggia la promozione inA e alcune dichiarazioni stanno facendo il giro del web. Nell’euforia per il traguardo raggiunto, Tomasz, centrocampista dei campani, si è espresso con toni particolarmente coloriti in una diretta Instagram già diventata virale. “Maca**o sta? Vai ainB, maca**o siamo oh?!” dice il calciatore, che prosegue: “inB, ma vaf*******“. SportFace.

