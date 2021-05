Salernitana, Castori: “Ammazzo i miei giocatori, però vinco. Io in A col calcio di Guardiola e Klopp” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parola a Fabrizio Castori.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Salernitana, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": dalla sua idea di calcio, con l'esperto allenatore ex Trapani che ha risposto alle critiche a lui mosse per uno stile di gioco poco moderno, alla promozione in Serie A centrata all'ultima giornata dopo 23 lunghi anni grazie alla vittoria conquistata contro il Pescara di mister Grassadonia."A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio il calcio di Klopp, di Simeone, dello stesso Guardiola. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta. Il mio è un calcio efficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente. Il pallone se lo possono ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 12 maggio 2021) Parola a Fabrizio.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport": dalla sua idea di, con l'esperto allenatore ex Trapani che ha risposto alle critiche a lui mosse per uno stile di gioco poco moderno, alla promozione in Serie A centrata all'ultima giornata dopo 23 lunghi anni grazie alla vittoria conquistata contro il Pescara di mister Grassadonia."A me viene sonno quando vedo squadre che fanno cento passaggi senza mai tirare in porta. Io mi ritengo moderno, faccio ildi, di Simeone, dello stesso. Lo dice anche Allegri. Rifiuto questa etichetta. Il mio è unefficace, per me il passaggio orizzontale in difesa non serve a niente. Il pallone se lo possono ...

