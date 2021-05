“Regioni bianche, ma torna anche l’arancione”. Covid, cosa sta cambiando in Italia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Notizie buone e notizie cattive: alcune Regioni rischiano di finire in zona arancione a causa dell’aumento dell’indice Rt, altre però presentano dati da zona bianca. Se si prende in esame tutto il territorio nazionale, il parametro è in aumento per la seconda settimana di seguito raggiungendo lo 0,89. Ma ci sono anche alcune Regioni, attualmente gialle, in cui questo numero si avvicina a quota 1, avvicinandosi ad una nefasta zona arancione. Al momento questo rischio riguarda alcune tra le Regioni più popolose d’Italia, ne troviamo ben 8 a rischio di passaggio da giallo ad arancione. Le 8 Regioni incriminate: Emilia-Romagna 0,92, Lazio 0,91, Liguria 0,96, Lombardia 0,92, Marche 0,94, Provincia Autonoma di Trento 0,97, Umbria 0,93, Veneto 0,95. A fare compagnia a queste ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) Notizie buone e notizie cattive: alcunerischiano di finire in zona arancione a causa dell’aumento dell’indice Rt, altre però presentano dati da zona bianca. Se si prende in esame tutto il territorio nazionale, il parametro è in aumento per la seconda settimana di seguito raggiungendo lo 0,89. Ma ci sonoalcune, attualmente gialle, in cui questo numero si avvicina a quota 1, avvicinandosi ad una nefasta zona arancione. Al momento questo rischio riguarda alcune tra lepiù popolose d’, ne troviamo ben 8 a rischio di passaggio da giallo ad arancione. Le 8incriminate: Emilia-Romagna 0,92, Lazio 0,91, Liguria 0,96, Lombardia 0,92, Marche 0,94, Provincia Autonoma di Trento 0,97, Umbria 0,93, Veneto 0,95. A fare compagnia a queste ...

