PS5: Playstation Studios sta sviluppando più di 25 giochi! (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fan di Playstation hanno un sacco di nuovi giochi nel loro futuro, secondo il capo di Playstation Studios Hermen Hulst. Il co-fondatore di Guerrilla Games, ha dichiarato che ci sono oltre 25 giochi PS5 in sviluppo all'interno del gruppo, e la metà di essi sono IP nuove di zecca. Alla domanda su quali siano i tipi di giochi in sviluppo, Hulst ha detto che c'è "una quantità incredibile di varietà" tra i giochi attualmente in sviluppo. Non sono stati menzionati nuovi titoli specifici, ma si fa riferimento a Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab e al gioco non ancora annunciato dei nuovi Haven Studios di Jade Raymond come due esempi. Hulst menziona anche che Horizon Forbidden West è ancora previsto per il 2021, dando anche una piccola anteprima di come il gioco utilizza il feedback aptico del controller DualSense. Leggi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 12 maggio 2021) I fan dihanno un sacco di nuovi giochi nel loro futuro, secondo il capo diHermen Hulst. Il co-fondatore di Guerrilla Games, ha dichiarato che ci sono oltre 25 giochi PS5 in sviluppo all'interno del gruppo, e la metà di essi sono IP nuove di zecca. Alla domanda su quali siano i tipi di giochi in sviluppo, Hulst ha detto che c'è "una quantità incredibile di varietà" tra i giochi attualmente in sviluppo. Non sono stati menzionati nuovi titoli specifici, ma si fa riferimento a Kena: Bridge of Spirits di Ember Lab e al gioco non ancora annunciato dei nuovi Havendi Jade Raymond come due esempi. Hulst menziona anche che Horizon Forbidden West è ancora previsto per il 2021, dando anche una piccola anteprima di come il gioco utilizza il feedback aptico del controller DualSense. Leggi ...

