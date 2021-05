Pio e Amedeo e le polemiche per il monologo a Felicissima Sera: “Facciamo satira, non chiediamo scusa a nessuno” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pio e Amedeo tornano sulle polemiche per il monologo sul politicamente corretto a Felicissima Sera e, ai microfoni di Quarta Repubblica, ribadiscono il loro pensiero sulla bufera che li ha visti protagonisti. Pio e Amedeo sulle polemiche per il monologo: “Facciamo satira“ Il duo di comici lo aveva già dichiarato con un post su Instagram, ed è tornato, attraverso i microfoni di Quarta Repubblica, sulle polemiche sollevate intorno al monologo sul politicamente corretto nel loro show Felicissima Sera. Pio e Amedeo hanno risposto alle domande della trasmissione di Nicola Porro sottolineando, ancora una volta, la loro prospettiva ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Pio etornano sulleper ilsul politicamente corretto ae, ai microfoni di Quarta Repubblica, ribadiscono il loro pensiero sulla bufera che li ha visti protagonisti. Pio esulleper il: ““ Il duo di comici lo aveva già dichiarato con un post su Instagram, ed è tornato, attraverso i microfoni di Quarta Repubblica, sullesollevate intorno alsul politicamente corretto nel loro show. Pio ehanno risposto alle domande della trasmissione di Nicola Porro sottolineando, ancora una volta, la loro prospettiva ...

Advertising

LegaSalvini : ?? MICHELE #SANTORO SUGLI ATTACCHI CONTRO IL DUO COMICO “PIO E AMEDEO” “Pio e Amedeo non possono essere giudicati c… - LegaSalvini : ++ ?? GIÙ LE MANI DA PIO E AMEDEO ++ - LegaSalvini : Amedeo #Grieco (comico del duo ‘Pio e Amedeo’): “Sapete perché la sinistra ci viene contro? Perché ci ha ritwittato… - ocaignorante : RT @siriomerenda: #Gervasoni e #Totolo indagati per avere offeso il Presidente della Repubblica...Mattarella questa volta non ha seguito il… - prelemix : RT @jhahahzg: il modo in cui pedro ha appena dimostrato che se ne sbatte il caxxo di pio e Amedeo #prelemi #scherzoprelemi -