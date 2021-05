Panettone e Polenta lombarda: un protocollo per promuoverli (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Associazione no profit Maestro Martino opera sul territorio nazionale dal 2011 per promuovere la filiera agroalimentare lombarda attraverso la cucina d’autore. Collabora con Regione Lombardia sin dalla sua nascita con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, le tipicità e le tradizioni enogastronomiche del territorio. Fabio Rolfi e Carlo Cracco alla firma del protocollo d’intesa In quest’ambito s’inserisce il protocollo d’intesa tra la Regione e l’associazione per la promozione di Panettone e Polenta. Il documento è stato firmato a Milano il 12 maggio dall’assessore all’Agricoltura e all’Alimentazione Fabio Rolfi e da Carlo Cracco, che guida Villa Terzaghi, scuola di cucina e ristorante didattico dell’associazione a Robecco sul Naviglio (Mi). Rilanciare e promuovere due prodotti che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) L’Associazione no profit Maestro Martino opera sul territorio nazionale dal 2011 per promuovere la filiera agroalimentareattraverso la cucina d’autore. Collabora con Regione Lombardia sin dalla sua nascita con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, le tipicità e le tradizioni enogastronomiche del territorio. Fabio Rolfi e Carlo Cracco alla firma deld’intesa In quest’ambito s’inserisce ild’intesa tra la Regione e l’associazione per la promozione di. Il documento è stato firmato a Milano il 12 maggio dall’assessore all’Agricoltura e all’Alimentazione Fabio Rolfi e da Carlo Cracco, che guida Villa Terzaghi, scuola di cucina e ristorante didattico dell’associazione a Robecco sul Naviglio (Mi). Rilanciare e promuovere due prodotti che ...

