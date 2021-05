Palermo, giovane muore in piazza Virgilio: ipotesi suicidio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Verso le 11 di questa mattina a Palermo, in piazza Virgilio, si è consumato quello che sembra essere a tutti gli effetti un suicidio: un ragazzo di circa trent’anni si sarebbe lanciato dal terzo piano di una palazzina, inutili i soccorsi. (screenshot via Google Maps)Tragedia in piazza Virgilio, a poca distanza da via Dante nel cuore di Palermo, dove questa mattina, mercoledì 12 maggio, un giovane è morto in circostanze che lascerebbero presagire al suicidio. La tragedia si è verificata intorno alle ore 11. Secondo quanto emerso, la vittima si sarebbe lanciata dal terzo piano di una palazzina morendo sul colpo per il violento impatto con il marciapiede. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, giunti ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Verso le 11 di questa mattina a, in, si è consumato quello che sembra essere a tutti gli effetti un: un ragazzo di circa trent’anni si sarebbe lanciato dal terzo piano di una palazzina, inutili i soccorsi. (screenshot via Google Maps)Tragedia in, a poca distanza da via Dante nel cuore di, dove questa mattina, mercoledì 12 maggio, unè morto in circostanze che lascerebbero presagire al. La tragedia si è verificata intorno alle ore 11. Secondo quanto emerso, la vittima si sarebbe lanciata dal terzo piano di una palazzina morendo sul colpo per il violento impatto con il marciapiede. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118, giunti ...

