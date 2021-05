Ostia | Armando Spada in carcere | era ai domiciliari ma continuava a spacciare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Successivamente ad alcuni servizi di osservazione in piazza Gasparri, nota piazza di spaccio, gli agenti della Polizia di Stato del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia, hanno notato un via vai di persone da una palazzina di via Domenico Baffigo, dove. era detenuto agli arresti. A quel punto sono scattati i controlli. Il controllo nell’abitazione I poliziotti hanno deciso pertanto di effettuare un controllo presso l’abitazione e, una volta entrati hanno sentito, sin da subito, un forte odore di “fumo”, motivo per il quale hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare. La perquisizione ha permesso agli agenti di sequestrare, nella camera da letto, diversi grammi di hashish e denaro contante mentre, sul balcone, in prossimità della finestra all’interno di una busta, sono stati trovati ...