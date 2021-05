Nuvole e schiarite con scarsi piovaschi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Simone Budelli ci accompagna a scoprire se il tempo migliora a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo generalmente variabile fino a venerdì sulla Lombardia, con maggiori schiarite ma possibili episodi di instabilità atmosferica a causa di infiltrazioni di aria più fredda in quota. Nel fine settimana è probabile un lieve rinforzo dell’alta pressione con condizioni di tempo più stabile. Mercoledì 12 maggio 2021 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso in mattinata sui settori orientali con residui piovaschi in rapido esaurimento, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, rapido aumento della nuvolosità sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso sulle Prealpi, in sconfinamento verso le vicine aree di pianura e i settori orientali nel tardo pomeriggio. Locali grandinate (di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 maggio 2021) Simone Budelli ci accompagna a scoprire se il tempo migliora a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Tempo generalmente variabile fino a venerdì sulla Lombardia, con maggiorima possibili episodi di instabilità atmosferica a causa di infiltrazioni di aria più fredda in quota. Nel fine settimana è probabile un lieve rinforzo dell’alta pressione con condizioni di tempo più stabile. Mercoledì 12 maggio 2021 Tempo Previsto: Cielo nuvoloso in mattinata sui settori orientali con residuiin rapido esaurimento, poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio cielo poco o parzialmente nuvoloso in pianura, rapido aumento della nuvolosità sui rilievi con qualche rovescio o temporale sparso sulle Prealpi, in sconfinamento verso le vicine aree di pianura e i settori orientali nel tardo pomeriggio. Locali grandinate (di ...

