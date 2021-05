Nuoto di fondo, Paltrinieri re d’Europa nella 5 km: vittoria allo sprint! Sorpresa Verani: bronzo! (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorio Paltrinieri è un campione e l’ha dimostrato ancora una volta. nella 5 km degli Europei di Nuoto di fondo, il Lago Lupa a Budapest (Ungheria) si è tinto d’azzurro perché Greg ha ottenuto il suo primo successo in questa specialità a livello continentale. Una prova incredibile del carpigiano e lontana da quelle che ti aspetti. Dopo aver tenuto la scia degli altri e inseguito con grande attenzione l’ungherese Kristóf Rasovszky e il tedesco Florian Wellbrock, il nostro portacolori ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri, alzandosi letteralmente sull’acqua e rendendosi protagonista di uno sprint notevolissimo. In un arrivo da “tonnara” Paltrinieri ha toccato per primo con il crono di 55:43.3 a precedere il francese Marc-Antonie Olivier (55:45.1), grande interprete di questa specialità ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) Gregorioè un campione e l’ha dimostrato ancora una volta.5 km degli Europei didi, il Lago Lupa a Budapest (Ungheria) si è tinto d’azzurro perché Greg ha ottenuto il suo primo successo in questa specialità a livello continentale. Una prova incredibile del carpigiano e lontana da quelle che ti aspetti. Dopo aver tenuto la scia degli altri e inseguito con grande attenzione l’ungherese Kristóf Rasovszky e il tedesco Florian Wellbrock, il nostro portacolori ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri, alzandosi letteralmente sull’acqua e rendendosi protagonista di uno sprint notevolissimo. In un arrivo da “tonnara”ha toccato per primo con il crono di 55:43.3 a precedere il francese Marc-Antonie Olivier (55:45.1), grande interprete di questa specialità ...

