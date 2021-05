Narcos “trash”: trafficante scorda pistola in hotel. E una cameriera si spara … (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Se non fosse una vicenda di cronaca nera ci sarebbe da ridere: spacciatore sbronzo in vileggiatura a Riccione si dimetica la pistola in albergo. E purtroppo una camieriera si spara per errore. La villeggiatura a Riccione del Narcos romano Era la vigilia di Ferragosto del 2017, una cameriera in servizio in un hotel di Ricione trovò una pistola in camera e si ferì, sparandosi un colpo all’addome. La cameriera ferita dall'”accendino” Nella stanza che la donna stava pulendo dormiva un uomo romano, in vacanza con moglie e figli, che aveva riferito al personale dell’hotel di aver perso un accendino-portachiave a forma di pistola. Ma in realtà era una vera arma, pure carica (e poi si è visto). Adesso, quattro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag – Se non fosse una vicenda di cronaca nera ci sarebbe da ridere: spacciatore sbronzo in vileggiatura a Riccione si dimetica lain albergo. E purtroppo una camieriera siper errore. La villeggiatura a Riccione delromano Era la vigilia di Ferragosto del 2017, unain servizio in undi Ricione trovò unain camera e si ferì,ndosi un colpo all’addome. Laferita dall'”accendino” Nella stanza che la donna stava pulendo dormiva un uomo romano, in vacanza con moglie e figli, che aveva riferito al personale dell’di aver perso un accendino-portachiave a forma di. Ma in realtà era una vera arma, pure carica (e poi si è visto). Adesso, quattro ...

