Mr Wrong, tutto quello da sapere sulla nuova soap turca di Canale 5 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sul palinsesto dell'estate 2021 di Canale 5 è pronto ad abbattersi il ciclone Mr Wrong, la nuova soap opera turca con protagonista la coppia composta da Can Yaman e Özge Gürel. I due attori hanno fatto innamorare milioni di telespettatori in Italia recitando in Cherry Season – La stagione del cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d'amore, le prime due soap made in Turchia su cui Mediaset ha scelto di puntare negli anni passati ottenendo uno straordinario riscontro di pubblico, senza dimenticare Daydreamer – Le ali del sogno. A seguire una guida completa su Mr Wrong – Lezioni d'amore (Bay Yanlış in lingua originale), con tutto quello da sapere su quello che si appresta a diventare l'ennesimo tormentone ...

Ultime Notizie dalla rete : Wrong tutto Daydreamer anticipazioni 11 maggio: un nuovo addio per Can L'uomo infatti non ha digerito la performance con Arthur Capello, quindi ha fatto saltare tutto l'... Nei prossimi mesi, Can Yaman torna su Canale 5 con una nuova serie tv, Mr Wrong. Al suo fianco l'...

Da Alessandria al mondo: la storia di TexasBaby ... bisogna curare alla perfezione anche tutto ciò che vi sta dietro. Registra tantissimo, ma esce una ... Ad aprile 2021 esce "Fucking Wrong" , La sua prima vera traccia in inglese. Il first impact è ...

Mr Wrong - Lezioni d'amore: tutto sulla serie TV con Can Yaman Donna Glamour MR WRONG anticipazioni: OZGUR e EZGI passano la notte insieme Ezgi Inal (Özge Gürel), la protagonista di Mr. Wrong – Lezioni d’Amore, si farà fin da subito notare per il suo modo di essere totalmente maldestro. Piantata in asso dal fidanzato Soner Seçkin (Taygun ...

Palinsesti Mediaset per l’estate 2021: ecco quando inizia Temptation Island (e non solo…) Cosa ci dobbiamo aspettare per i palinsesti dell'estate 2021 targato Mediaset: ritorna la cultura su Canale 5 e la musica su Italia 1.

