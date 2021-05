Motomondiale: secondo appuntamento al Mugello per Dovizioso e Aprilia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Il tanto atteso secondo appuntamento tra Andrea Dovizioso e la Aprilia Rs-Gp, programmato al Mugello, non ha potuto godere dei favori del meteo. I due giorni sulla pista toscana sono sempre stati caratterizzati dalla pioggia, a volte così lieve da non riuscire a bagnare completamente la pista, a volte così forte da determinare condizioni ‘da bandiera rossa’ se si fosse trattato di un weekend di gara. Ovviamente il programma previsto non ha potuto essere completato anche se il forlivese ha provato i cambiamenti alla ergonomia della Rs-Gp concordati dopo il primo test di aprile. Malgrado la pioggia i giri in pista e il lavoro al box sono stati una tappa importante nel percorso di crescita della confidenza di Andrea con la moto e con la squadra. 23 giri il martedì e 22 il ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Il tanto attesotra Andreae laRs-Gp, programmato al, non ha potuto godere dei favori del meteo. I due giorni sulla pista toscana sono sempre stati caratterizzati dalla pioggia, a volte così lieve da non riuscire a bagnare completamente la pista, a volte così forte da determinare condizioni ‘da bandiera rossa’ se si fosse trattato di un weekend di gara. Ovviamente il programma previsto non ha potuto essere completato anche se il forlivese ha provato i cambiamenti alla ergonomia della Rs-Gp concordati dopo il primo test di aprile. Malgrado la pioggia i giri in pista e il lavoro al box sono stati una tappa importante nel percorso di crescita della confidenza di Andrea con la moto e con la squadra. 23 giri il martedì e 22 il ...

