MotoGP | GP Francia 2021 | numeri | statistiche | curiosità Jorge Lorenzo ancora oggi è irraggiungibile a Le Mans

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Nel weekend laaffronterà un’altra istituzione della propria storia, ovvero il Gran Premio di. L’edizione inaugurale della gara andò in scena a Le, addirittura nel 1920, ben prima della nascita del Motomondiale. La prima volta iridata si disputò, invece, nel 1951. Da allora il GP transalpino è quasi sempre stato parte integrante del calendario del Mondiale, mancando l’appuntamento solo sette volte in settant’anni, l’ultima delle quali nell’ormai lontano 1993. La prova ha però spesso e volentieri cambiato palcoscenico, essendosi disputata in una moltitudine di circuiti differenti. Infatti nel XX secolo la location non è mai stata fissa, poiché nel corso dei decenni si sono avvicendante le piste di Albi, Rouen, Reims, Clermont-Ferrand, Le, Paul Ricard, Nogaro e persino Magny-Cours. La situazione ...

Advertising

infoitsport : MotoGP | Morbidelli cerca conferme in Francia - infoitsport : MotoGP Francia, Rossi: “Miglioramenti nei test, mi aspetto più velocità” - infoitsport : MotoGP Francia, Marc Marquez: “Spero di non complicarmi la vita” - infoitsport : MotoGP Francia, Mir: “Dobbiamo sopravvivere” - infoitsport : MotoGP Francia: anteprima, meteo e curiosità sul tracciato di Le Mans -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Francia

Da qui il nove volte campione del mondo prova a ripartire in vista del gran premio dia Le Mans. L'obiettivo è tornare competitivi nella top ten per avviare una seconda parte di stagione più ...orari TV GP: in diretta su SKY e DAZN e differita su TV8Nel weekend la MotoGP affronterà un’altra istituzione della propria storia, ovvero il Gran Premio di Francia. L’edizione inaugurale della gara andò in scena a Le Mans, addirittura nel 1920, ben prima ...Dopo una pausa di una settimana, il Circus del Motomondiale torna in scena e lo farà con il GP di Francia (14-16 maggio), quinto round del campionato 2021. Sulla celebre pista di Le Mans ci godremo lo ...