Monreale, Lidl Sì o Lidl No? Il 18 maggio vota il Consiglio Comunale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lidl Si o Lidl No? Sarà chiamato a dare una risposta il Consiglio Comunale di Monreale il prossimo 18 maggio. Come abbiamo anticipato ieri, i consiglieri approveranno la variante al piano regolatore che darà il via libera alla costruzione di un nuovo centro commerciale di proprietà di Lidl Italia. Un'approvazione che al momento appare scontata visto che la maggioranza e anche alcuni schieramenti di opposizione si dicono favorevoli. I commercianti però nei giorni scorsi hanno manifestato il proprio dissenso. Il Consiglio Comunale di riunirà il 18 maggio alla 18 all'interno del Complesso monumentale "Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino per via ...

