Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi 100 anni (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Opera Cardinal Ferrari, istituzione milanese che aiuta e sostiene le persone più povere e svantaggiate, compie 100 anni di attività e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) L', istituzione milanese che aiuta e sostiene le persone più povere e svantaggiate, compie 100di attività e il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato un ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi 100 anni: (ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Opera Ca… - iconanews : Mattarella,auguri a Opera Cardinal Ferrari per suoi 100 anni - MUSEOCIOCC : CONGRATULAZIONI E AUGURI A GRAZIA DORMIENTE PER LA ONORIFICENZA CHE HA RICEVUTO IL 3 MAGGIO SCORSO DAL PRESIDENTE S… - cioccolatmodica : CONGRATULAZIONI E AUGURI A GRAZIA DORMIENTE PER LA ONORIFICENZA CHE HA RICEVUTO IL 3 MAGGIO SCORSO DAL PRESIDENTE S… - PD_Lazio : INSULTI, MINACCE E 'AUGURI' DI MORTE A MATTARELLA Insulti al Capo dello Stato, ma anche minacce e 'auguri' di mort… -