Inquinamento, piano della Ue per dimezzare in 10 anni le morti da smog e i rifiuti di plastica in mare. Ambientalisti: “Occasione persa” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ogni anno, in Europa, circa 379mila persone muoiono a causa dello smog. Solo in Italia sono oltre 52mila. Per ridurli la Commissione europea ha presentato il piano d’azione “Inquinamento zero“: l’obiettivo è quello di dimezzare le morti da smog – in particolare quelle legate alle polveri sottili etichettate come Pm2.5 – nei prossimi dieci anni. La strategia di Bruxelles, che si inserisce all’interno del Green Deal europeo, prevede una trentina di iniziative – legislative e non – per ridurre drasticamente l’Inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo all’interno dell’Unione. Nel piano sono definite alcune “azioni chiave” con l’obiettivo di diminuire del 55% le morti per smog, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ogni anno, in Europa, circa 379mila persone muoiono a causa dello. Solo in Italia sono oltre 52mila. Per ridurli la Commissione europea ha presentato ild’azione “zero“: l’obiettivo è quello dileda– in particolare quelle legate alle polveri sottili etichettate come Pm2.5 – nei prossimi dieci. La strategia di Bruxelles, che si inserisce all’interno del Green Deal europeo, prevede una trentina di iniziative – legislative e non – per ridurre drasticamente l’dell’aria, delle acque e del suolo all’interno dell’Unione. Nelsono definite alcune “azioni chiave” con l’obiettivo di diminuire del 55% leper, ...

