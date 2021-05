Indipendenza trapassata

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ve lo ricordate il tanko in piazza San Marco? Era il 1997 e, ventiquattro anni dopo quel sublime gesto di surrealismo veneto, uno dei responsabili del blitz ci rivà con la memoria sul dorsetto locale del Corriere. E dice che ormai l’assalto appartiene al passato; se anzi degli emuli occupassero domani il Campanile di San Marco, “sarebbe un’azione incomprensibile, fuori dal tempo, non farebbero che scimmiottare quel che noi facemmo tanti anni fa”. È un difetto tipico degli italiani, continua, “riproporre all’infinito ciò che ha dimostrato di funzionare, senza capire che, quando una cosa è avvenuta, deve rimanere nel passato”. Il 2021 non è come il 1997, dunque. Resta solo da capire se il blitz di ventiquattro anni fa fosse una inevitabile risposta al trattato di Campoformio di due secoli prima o soltanto una reazione istintiva all’esilio dei capi della Repubblica di San Marco, Manin ...