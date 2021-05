Immigrazione, Paolo Liguori: 'All'Europa servono dei corridoi umanitari' (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quel ruolo - aggiunge i direttore di Tgcom24 - oggi va discusso, perché è quello il vero pericolo, la vera minaccia . Tra l'altro - conclude Liguori - Erdogan vive di rendita proprio sull'uso degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 maggio 2021) Quel ruolo - aggiunge i direttore di Tgcom24 - oggi va discusso, perché è quello il vero pericolo, la vera minaccia . Tra l'altro - conclude- Erdogan vive di rendita proprio sull'uso degli ...

Ultime Notizie dalla rete : Immigrazione Paolo Immigrazione, Paolo Liguori: 'All'Europa servono dei corridoi umanitari' ' Ci vogliono i corridoi umanitari che stabiliscono chi e quanti partono, chi e quanti arrivano. Sono necessari per l'Europa , non per l'Italia'. Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a ' Stasera Italia ' sull' emergenza sbarchi nel nostro Paese. 'Attenzione - insiste Liguori - siamo indietro sulla questione'. - - > Leggi Anche Lamorgese all'Ue: ricollocare i ...

Quando i vescovi negano la comunione a Biden. La riflessione di D'Ambrosio ... sono stati abbastanza silenti nel periodo della presidenza Trump sui temi dell'immigrazione, del ... Del resto il Vaticano II e Paolo VI hanno ben chiarito diversi nodi. "Una medesima fede cristiana può ...

Quando i vescovi negano la comunione a Biden. La riflessione di D’Ambrosio L’intento di negare la comunione a Biden, da parte dei vescovi Usa, più che sorpresa suscita tanta tristezza e diverse perplessità. Il fatto: una portavoce della Conferenza episcopale americana ha ann ...

