(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il campione di nuotoe la showgirlsiinnella giornata di oggi, mercoledì 12 maggio. Dopo l’arrivo del loro primo bebè, il campione di nuoto aveva condiviso sul suo profilo social delle bellissime parole per la sua compagna: Oggi sei arrivata da noi e ci hai lasciati senza parole. Anzi ora che miripreso, te le dico. Ti amo piccola Mia. Un cuore anche per la tua dolce mamma che oggi è stata bravissima. La nostra famiglia splende sempre di più grazie a te,. Dopo la gioia immensa dell’arrivo di Mia, i due hanno dunque deciso di convolare a nozze.hanno pronunciato l’atteso sì nella giornata odierna ...

Advertising

zugrusina : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @macandy62… - tizianosmile1 : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati ???? - zazoomblog : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto ecco le foto. Siamo marito e moglie davvero! - #Giorgia… - IncontriClub : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati (foto) - IsaeChia : Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto: l’annuncio -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Fiori d'arancio per l'ex nuotatore e la soubrette lanciata da Striscia la ...Uno scatto in bianco e nero, al momento del bacio: cosìe Filippo Magnini , via social, hanno annunciato il loro matrimonio. "Abbiamo detto SI, c'eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c'erano anche le ...La coppia si è sposata civilmente il 12 maggio e la gioia è grande: «Siamo felici di una felicità nuova, siamo marito e moglie e non vedevamo l'ora» ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in segreto, ecco la prima foto. «Siamo marito e moglie davvero!». Pochi minuti fa, l'ex velina sarda ha pubblicato ...