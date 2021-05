Formazioni ufficiali Bologna Genoa: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Bologna Genoa match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Genoa, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021. Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. Genoa (4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Behrami, Badelj, Strootman; Pandev; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic.(4-3-1-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello, Zappacosta; Behrami, Badelj, Strootman; Pandev; Scamacca, Shomurodov. Allenatore: Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

