Figlio di Billy Costacurta | “Timpano perforato | mi ha picchiato la polizia”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) News Caso spinoso in casa: ildie Martina è finito in ospedale sostenendo di essere statodallaPubblicato su 12 Maggio 2021 Achille, 16 anni,dell’ex calciatore Alessandro ‘e della showgirl Martina Colombari è al momento ricoverato all’ospedale di Parma. Lo ha reso noto lo stesso giovane tramite delle Stories pubblicate su Instagram, dove ha sostenuto di essere statoda dei poliziotti che gli avrebberoun. Il ragazzo ha inoltre informato che dopo le percosse dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. “Questo è quello che succede ad un ragazzino di 16 anni. ...

AngeloGaraventa : Billy Costacurta, il figlio Achille viola il coprifuoco e viene malmenato dalla polizia: 'Mi daranno 100mila euro'

Achille,di Costacurta: l'aggressione da parte della polizia Achille Costacurta ,16enne dell'ex calciatoreCostacurta e delle showgirl Martina Colombari, ha denunciato sui social ...La trasgressione deldi Alessandro Costacurta , detto, è stata severamente punita. La famiglia dell'ex difensore del Milan sta vivendo ore angoscianti a causa della presunta aggressione subita dal...Sono ore decisamente difficili per la famiglia Costacurta in seguito a un episodio accaduto al figlio dell'ex difensore del Milan Billy a Parma, ricoverato in ospedale in seguito a ...Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, Achille, ha denunciato tramite i suoi canali social di essere stato aggredito della polizia.