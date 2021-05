Eleonora Giorgi e il passaggio da uno sconosciuto finito con una fuga dall’auto: “Mi voleva rapire” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Eleonora Giorgi ha stupito gli ascoltatori di Rai Radio 2 con un racconto inaspettato sul suo passato. L’attrice ha chiamato in diretta i conduttori de I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, parlando loro di un episodio molto particolare del suo passato. All’inizio della sua carriera, la Giorgi ha vissuto attimi di grande paura, arrivando a gettarsi da un’auto in corsa per salvarsi da uno sconosciuto che le aveva offerto un passaggio. Eleonora Giorgi grande fan de I Lunatici Eleonora Giorgi sembra essere una davvero una grande fan della trasmissione radiofonica I Lunatici, in onda in settimana dalle 00:30 alle 2.00. Già qualche mese fa infatti l’attrice si era prestata a un’intervista con i conduttori Roberto Arduini ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha stupito gli ascoltatori di Rai Radio 2 con un racconto inaspettato sul suo passato. L’attrice ha chiamato in diretta i conduttori de I Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, parlando loro di un episodio molto particolare del suo passato. All’inizio della sua carriera, laha vissuto attimi di grande paura, arrivando a gettarsi da un’auto in corsa per salvarsi da unoche le aveva offerto ungrande fan de I Lunaticisembra essere una davvero una grande fan della trasmissione radiofonica I Lunatici, in onda in settimana dalle 00:30 alle 2.00. Già qualche mese fa infatti l’attrice si era prestata a un’intervista con i conduttori Roberto Arduini ...

