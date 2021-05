Draghi chiede pazienza ai prossimi sposi (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti”. Sono le parole che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha utilizzato rispondendo al question time a proposito del settore wedding. “Dobbiamo essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute. I matrimoni sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale” ha spiegato il presidente. Draghi ha però voluto sottolineare come il Governo resti comunque vicino agli ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avereper evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti”. Sono le parole che il presidente del Consiglio Marioha utilizzato rispondendo al question time a proposito del settore wedding. “Dobbiamo essere attenti a bilanciare le ragioni dell’economia con quelle della salute. I matrimoni sono un’occasione di socialità che può favorire la diffusione del contagio. Come in altri casi, il governo intende adottare un approccio graduale e allentare le restrizioni a seconda dell’andamento epidemiologico e della campagna vaccinale” ha spiegato il presidente.ha però voluto sottolineare come il Governo resti comunque vicino agli ...

