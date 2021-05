Dl sostegni | Draghi | ' decreto settimana prossima'

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Il governo è vicino agli operatori del settore" wedding. Lo ha detto Marioal Question time spiegando che "nelsono stati stanziani 200mln per l'anno in corso" e "un ulteriore indennizzo ci sarà nel nuovo Dlla".

Superbonus 110%:stop alla proroga al 2023 Non si sarà la proroga della scadenza del Superbonus 110% nel decreto. Uno degli argomenti più difficili che il governoha dovuto affrontate ......stanziamento di 200 mln per anno in corso e prevede ulteriori indenizzi nel nuovo decreto... ben 5 lavoratori deceduti nell'ultima settimana", ha detto. "Non dobbiamo dimenticare, siamo ...(di A. Dominese)Nell’ultima bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi, le risorse destinate alle future generazioni sono cresciute. Dal 2 al 9%, secondo i calcoli ...Governo al lavoro sull'ultima bozza del decreto Sostegni bis che dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri entro venerdì 14 maggio.