**David: Pausini beffata da Zalone, i social impazziscono** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La Pausini battuta da Zalone? Pensavo fosse una bufala! Giuro!". La vittoria di Checco Zalone ai David di Donatello per la miglior canzone originale 'Immigrato', che ha battuto 'Io Sì' di Laura Pausini, ha scatenato il delirio sui social, dove i fan della cantante romagnola si sono scatenati esprimendo tutta la loro delusione. "Come se anziché a Guardiola, Zidane, Mourinho, il premio 'Allenatore dell'anno - Uefa' andasse ad Oronzo Canà....Vergognoso!!!", sbotta un utente. "First reaction: choc!", scrive un altro, citando l'ormai celebre frase in inglese di Matteo Renzi. "Ma davvero il pezzo di Zalone, che non conosce nessuno, è stato preferito alla pluripremiata Io sì? Ma in base a quale parametri hanno votato?", si domanda un fan. "Non ho parole -incalza ...

HuffPostItalia : Checco Zalone beffa Laura Pausini. David di Donatello per 'Immigrato' - Corriere : David di Donatello 2021, Laura Pausini apre la serata cantando «Io Sì» - Il racconto in diretta - WARNERMUSICIT : Laura Pausini sarà ospite d'onore alla 66° edizione dei David di Donatello, dove canterà il brano ‘Io Sì’ candidato… - rosamara1604 : RT @Corriere: Checco Zalone, il David con cui ha «battuto» Pausini, i record di incassi (e le polemi... - Ljliocka : Laura Pausini vince un Golden Globe e viene candidata all'Oscar ma non può nulla contro Checco Zalone ai David. Che Paese straordinario. -