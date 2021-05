Covid Fvg, oggi 75 contagi e 6 morti: news e dati 12 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 75 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 12 maggio. Si registrano altri 6 morti. Da ieri sono stati processati 6.062 tamponi molecolari, con una percentuale di positività di 1,07%. Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,49%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120. I decessi complessivamente ammontano a 3.752, con la seguente suddivisione territoriale: 799 a Trieste, 1.992 a Udine, 670 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamento oggi scendono a 5.948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 75 i nuovidi coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo idel bollettino di, 12. Si registrano altri 6. Da ieri sono stati processati 6.062 tamponi molecolari, con una percentuale di positività di 1,07%. Sono inoltre 2.032 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,49%). I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 18 e si riducono anche quelli in altri reparti che risultano essere 120. I decessi complessivamente ammontano a 3.752, con la seguente suddivisione territoriale: 799 a Trieste, 1.992 a Udine, 670 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 90.853, i clinicamente guariti 5.577, mentre quelli in isolamentoscendono a 5.948. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono ...

