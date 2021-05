Covid, controlli dei Nas: chiuse sei Rsa (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sei Rsa chiuse, 87 operatori non vaccinati contro il Covid, 36 persone deferite all’Autorità Giudiziaria: è il bilancio dei controlli dei carabinieri dei Nas in tutta Italia (Getty Images)Dopo la recente ordinanza che ha disposto la riapertura delle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, i carabinieri del Nas hanno avviato una campagna di controlli in tutta Italia: sei strutture ricettive per anziani sono state chiuse, per abusivismo e gravi criticità, e sono stati individuati 87 operatori senza vaccinazione anti-Covid. Inoltre, sono state accertate irregolarità in 141 strutture, il 25% delle 572 ispezionate, e sono state contestate 197 violazioni penali e amministrative: 36 persone, pertanto, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria mentre altre 136 sono state segnalate alle ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sei Rsa, 87 operatori non vaccinati contro il, 36 persone deferite all’Autorità Giudiziaria: è il bilancio deidei carabinieri dei Nas in tutta Italia (Getty Images)Dopo la recente ordinanza che ha disposto la riapertura delle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, i carabinieri del Nas hanno avviato una campagna diin tutta Italia: sei strutture ricettive per anziani sono state, per abusivismo e gravi criticità, e sono stati individuati 87 operatori senza vaccinazione anti-. Inoltre, sono state accertate irregolarità in 141 strutture, il 25% delle 572 ispezionate, e sono state contestate 197 violazioni penali e amministrative: 36 persone, pertanto, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria mentre altre 136 sono state segnalate alle ...

