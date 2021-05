Covid: Casellati, grazie a nostri infermieri per coraggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) "grazie ai nostri infermieri per il coraggio la passione e l'altruismo con cui stanno difendendo la Nazione". E' il post del presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Giornata dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) "aiper illa passione e l'altruismo con cui stanno difendendo la Nazione". E' il post del presidente del Senato Elisabettain occasione della Giornata dell'...

Ue: Casellati, 'Europa sia protagonista ripartenza dopo Covid' Lo afferma il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione della Festa dell'Europa.

