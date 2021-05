CorSport: Inter, se Conte andrà via i big sono pronti a seguirlo (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non solo Conte. Anche i calciatori dell’Inter vogliono chiarezza da parte del club. E la permanenza dell’allenatore in nerazzurro diventa cruciale anche per molti calciatori. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Volendo sintetizzare, peraltro, si tratterebbe né più né meno della famosa chiarezza invocata da Conte. E se per il tecnico resta fondamentale per decidere se rimanere o meno, ora è destinata a diventarlo pure per i giocatori, se non altro per i big, quelli che sono più appetibili sul mercato. Non sarebbe così sorprendente, insomma, se qualcuno cadesse in tentazione, davanti ai punti Interrogativi che si moltiplicano attorno all’Inter che verrà”. Lukaku, Lautaro, Hakimi, Bastoni, hanno già diversi estimatori. Su Lukaku ci sono Manchester City e Chelsea. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 maggio 2021) Non solo. Anche i calciatori dell’vogliono chiarezza da parte del club. E la permanenza dell’allenatore in nerazzurro diventa cruciale anche per molti calciatori. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Volendo sintetizzare, peraltro, si tratterebbe né più né meno della famosa chiarezza invocata da. E se per il tecnico resta fondamentale per decidere se rimanere o meno, ora è destinata a diventarlo pure per i giocatori, se non altro per i big, quelli chepiù appetibili sul mercato. Non sarebbe così sorprendente, insomma, se qualcuno cadesse in tentazione, davanti ai puntirogativi che si moltiplicano attorno all’che verrà”. Lukaku, Lautaro, Hakimi, Bastoni, hanno già diversi estimatori. Su Lukaku ciManchester City e Chelsea. ...

