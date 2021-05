Convenzione di Istanbul | proteste contro Erdogan

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Per il decennale delladilecontinuano. Amnesty: la Turchia è stata la “prima ad approvarla e ora a ritirarsi”. Amnesty ha proclamato per oggi una Giornata globale di azione, sia online che con iniziative di piazza. “La Turchia è stato il primo Paese a firmare e ratificare il trattato che porta il nome della sua città più iconica e, se non modificherà la sua decisione, sarà il primo Paese a lasciarlo” Agnes Callamard Sono le parole della segretaria generale di Amnesty International, Agnes Callamard. La dichirazione è risalente a questo decimo anniversario dell’apertura alla firma delladidel Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenzale donne e la ...