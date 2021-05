Clamorosa svolta in Serie B: scelto Mazzoleni per tutte le partite di playoff con il Var (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

provinciasulcis : Svolta clamorosa al Carbonia dopo il ko di Formia: Marco Mariotti è ad un passo dalle dimissioni. E' stato lo stess… - PSG24hours : RT @persemprecalcio: ?? Il #PSG è pronto a una nuova clamorosa svolta in panchina. Dopo #Ancelotti, alla guida dei parigini potrebbe tornar… - Inter_Rompi : RT @persemprecalcio: ?? Il #PSG è pronto a una nuova clamorosa svolta in panchina. Dopo #Ancelotti, alla guida dei parigini potrebbe tornar… - persemprecalcio : ?? Il #PSG è pronto a una nuova clamorosa svolta in panchina. Dopo #Ancelotti, alla guida dei parigini potrebbe tor… - danielarom12570 : RT @SteMastrosimone: 'SUICIDIO APPARENTE - Il caso Biondo', stasera alle ore 21.25 sul Canale 9. Mario Biondo, un nostro collega, fu ucciso… -