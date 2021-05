Chi è Diane Schumacher, la futura moglie di Reinhold Messner (Di mercoledì 12 maggio 2021) Classe 1980, lussemburghese ma nata a Monaco il 28 febbraio, Diane Schumacher è la fidanzata e futura moglie di Reinhold Messner, alpinista di fama internazionale, “Re degli Ottomila”, che ha compiuto diverse imprese leggendarie. Il 17 settembre lui compirà 77 anni (è nato nel 1944), mentre la compagna ne ha da poco festeggiati 41. A maggio, a quanto pare, convoleranno a nozze, per lui si tratta del terzo matrimonio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Messner ha raccontato del primo incontro – avvenuto circa tre anni e mezzo fa – con quella che presto diventerà sua moglie, spiegando che è stata: “Una cosa molto romantica”. La decisione di compiere questo passo importante è, invece, il “Re degli Ottomila” l’ha raccontata così: “L’idea ... Leggi su dilei (Di mercoledì 12 maggio 2021) Classe 1980, lussemburghese ma nata a Monaco il 28 febbraio,è la fidanzata edi, alpinista di fama internazionale, “Re degli Ottomila”, che ha compiuto diverse imprese leggendarie. Il 17 settembre lui compirà 77 anni (è nato nel 1944), mentre la compagna ne ha da poco festeggiati 41. A maggio, a quanto pare, convoleranno a nozze, per lui si tratta del terzo matrimonio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera,ha raccontato del primo incontro – avvenuto circa tre anni e mezzo fa – con quella che presto diventerà sua, spiegando che è stata: “Una cosa molto romantica”. La decisione di compiere questo passo importante è, invece, il “Re degli Ottomila” l’ha raccontata così: “L’idea ...

